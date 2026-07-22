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Antalya'da 202 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da 202 aranan şahıs yakalandı
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Antalya'da jandarma ekiplerinin son 72 saatte düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 202 kişi yakalandı, 54'ünün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Antalya'da jandarma ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde son 72 saat içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 202 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 54'ünün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda suçların azaltılması, önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından son 72 saat içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan toplam 202 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin 10 yıl ve üzeri, 9'unun 5 ila 10 yıl arasında, 44'ünün ise 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslar adli makamlara teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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