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Antalya'da Sobadan Çıkan Yangında 3 Kişi Kurtarıldı

Antalya'da Sobadan Çıkan Yangında 3 Kişi Kurtarıldı
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Antalya'nın Serik ilçesindeki bir apartmanda sobadan çıkan yangında, komşuların yardımıyla evde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sobadan çıkan yangında apartman dairesinde mahsur kalan 3 kişi, komşularının yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Akçaalan Mahallesi Antalya - Alanya D400 karayolu 4227 sokakta 4 katlı apartmanın 4. Katında Ayşe Kaplan'a ait dairede meydana geldi.

Dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerin e itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Sobadan çıkan yangında o sırada evde bulunan 3 kişi, komşularının yardımı ile evden çıkarıldı. Çıkan yangında ev sahibi Ayşe Kaplan dumandan etkilendi. Kaplan'a ilk müdahale olay yerinde yapılırken, tedavi için ambulans ile Serik Devlet hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilk müdahaleyi yapan Ali Kara gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evdeki dumanları fark edince ilk müdahaleyi biz yaptık. Yoğun dumandan dolayı itfaiyeye haber verdik. İtfaiye zamanında geldi ve müdahale etti. Ekiplere teşekkür ederiz. Yangının bildiğim kadarıyla evdeki sobadan çıktığını öğrendim. Evde 3 kişi yaşıyor. Onları evden çıkardık. İkisi yaşlı biri genç. Sadece 1 kişi dumandan etkilendi tansiyon problemi de varmış. Sağlık ekipleri müdahale etti. O anda biz gaz maskesi taktığımız halde dumandan odaya giremedik" dedi.

Yangında evin bir odasında bulunan eşyalar tamamen yanarak maddi zarar meydana geldi.

Yangının ev sakinlerinin evde kahvaltı yaptıkları sırada meydana geldiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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