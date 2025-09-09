Haberler

Antalya'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 1 Rus Turist de Etkilendi
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletli maskeli saldırganlar tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralanırken, bir Rus turist de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş yerinin önünde oturan 2 kişiye motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi ile iş yerinin önünden geçmekte olan Rus uyruklu bir kadın turist yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Evrenseki turizm bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 20. Sokak'ta bir iş yerinin önüne motosikletle gelen maskeli 2 kişi, butik ve ayakkabı-çanta satışı yapan iş yerinin önünde oturan Cumali A. ve Hacı Bayram A.'ya silahlı saldırı düzenledi. Cumali A. ve Hacı Bayram A. isabet eden kurşunlarla oldukları yere yığılırken, olay anında iş yerinin önünden geçmekte olan Tatyana Ruppert S. isimli Rus turist de ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Cumali A. ve Hacı Bayram A.'nın durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayın şüphelilerini belirlemeye çalışırken, Olay Yeri İnceleme ekibi de çalışma yaptı.

Diğer taraftan, saldırganların olay yerinden motosikletle hızla uzaklaşma anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
