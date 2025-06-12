Antalya'da Sigara İstemeyle Darp ve Gaspet

Antalya'da Sigara İstemeyle Darp ve Gaspet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sigara isteme bahanesiyle darp edilen bir kişi, polise başvurduktan sonra olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Olayda bir zanlı tutuklandı.

Antalya'da sigara isteme bahanesiyle bankta oturan bir kişiyi önce darp ardından gasbeden 2 şahıstan biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana gelen olayda Ertuğrul D. bankta oturduğu sırada sigara isteme bahanesi ile yanına gelen 2 kişi tarafından darbedilerek üzerindeki bir miktar parası gasbedilmişti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde yere yatırıp tekme ve yumruklarla darbedilen Ertuğrul D.'nin, bir süre yerde hareketsiz şekilde yattığı görüldü.

Bir süre sonra kendisine gelen Ertuğrul D.'nin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda olayla ilgili olarak Ali T. ve küçük yaştaki arkadaşı K.G. ekipler tarafından gözaltına alındı. Bahçeli Polis Merkezi'ne götürülen ve ifade işlemlerinin ardından olayı gerçekleştiren Ali T. adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Ali T. çıkarıldığı mahkemeye tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı

Faciadan sağ kurtulmayı başardı! Anlattıkları tüyler ürpertici
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal

Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış: Saldırı olasılığı güçlü ihtimal
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.

Vatandaşın korkulu rüyası haline gelen hastalığın aşısı üretilecek
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet

Bu bir ilk! Murat Ülker, Osimhen için servet ödedi
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi

İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.