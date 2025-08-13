Antalya'da Sıcak Hava Çocukları Süs Havuzlarına Yönlendiriyor

Antalya'da hissedilen hava sıcaklığı 44 derece dolayında seyrederken düşük nem oranı nedeniyle sıcaktan bunalan çocuklar çareyi süs havuzlarında serinlemekte buldu.

Antalya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülürken hissedilen sıcaklık ise 44 derece dolaylarında seyretti. Nem oranının yüzde 30, deniz suyu sıcaklığının ise 32 derece olduğu turizm kenti Antalya'da hafta içi olmasına rağmen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlemeye çalıştı. Düşük nem oranı nedeniyle sıcaktan bunalan bazı kent sakinleri ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Kentin ara sokaklarında ise sıcaktan bunalan ancak denize gidemeyen çocuklar ise park içlerinde bulunan süs havuzlarına girerek bir nebzede olsa serinlemeye çalıştı. - ANTALYA