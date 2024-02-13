Antalya'da sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ANTALYA - Antalya'da yaşanan sel felaketinde alt geçitte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu birçok alt geçit trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada su basan Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Gıyahaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.