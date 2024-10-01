Antalya'da Scooter ile Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Antalya'da yaya geçidinden geçmekte olan scooter ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Çevreyolu istikametine seyir halindeki Bülent D.'nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Zeynep Sena Ü.'nün kullandığı scootera çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Bülent D., scooter sürücüsü Zeynep Sena Ü. ve scooterda yolcu olarak bulunan Esma Nur Ş. yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA