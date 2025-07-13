Antalya'da Şarampole Uçan Otomobilde Anne ve Kızı Yaralandı

Antalya'da Şarampole Uçan Otomobilde Anne ve Kızı Yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole uçtu. Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole uçan otomobildeki anne ve kızı yaralandı.

Kaza, Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep K. idaresindeki 07 BAN 084 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Zeynep K. ile 3 yaşındaki kızı E.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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