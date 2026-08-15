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Manavgat'ta sahte plakalı otomobille yakalanan 3 şüpheli gözaltında

Manavgat'ta sahte plakalı otomobille yakalanan 3 şüpheli gözaltında
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, aranan plaka takılı ve sahte plakalı bir otomobille giriş yapan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı. Araç terk edilmiş halde bulunurken, şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine, şüpheli araç kaydıyla aranan plaka takılı otomobille giriş yapan şüpheliler polisi alarma geçirdi. Plakaları sökülerek terk edilen otomobilden inip kaçan şüphelileri çevredeki güvenlik kameralarından belirleyen ekipler, biri 16 yaşında, 2'si kadın 3 kişiyi yakaladı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne, şüpheli bir araçta bulunduğu gerekçesiyle aranan 07 CNA 546 plakanın takılı olduğu otomobilin ilçeye giriş yaptığı yönünde ihbar ulaştı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimler alarma geçti.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda otomobil, Emek Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki bir marketin arkasında bulunan boş alanda terk edilmiş halde bulundu. Araçta kullanılan plakaların sökülerek yakınına atıldığı belirlendi.

Olay yerine gelen trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde kullanılan plakanın sahte olduğu tespit edildi. Şasi numarası üzerinden yapılan sorgulamada ise aracın herhangi bir suça karışmadığı belirlendi.

Aracı bırakarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden kimlikleri belirlenen N.A., D.A. (16) ve A.N., ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Aranan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlenirken; şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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