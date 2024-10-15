Antalya'da Sahte Gıda Ürünleri Ele Geçirildi

Antalya'da jandarma ekiplerinin bir evde yaptıkları aramada yüzlerce litre sahte zeytinyağı, nar ekşisi, pekmez ve bitkisel macun ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemeler başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.D. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla arama gerçekleştirdi.

Ekipler belirtilen adreste 280 litre sahte zeytinyağı, 250 litre sahte nar ekşisi, 65 litre sahte pekmez, 19 litre sahte bitkisel macun ve 20 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlanıldı. - ANTALYA