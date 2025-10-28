Haberler

Antalya'da Sağanak Yağış ve Şiddetli Rüzgar: 3 Yaralı

Antalya'da aniden bastıran sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, bir ağacın devrilmesine neden oldu. Kafede oturan 3 kişi ağacın altında kalarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da aniden bastıran sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 3 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tatilciler ve vatandaşlar yağış nedeniyle çığlık çığlığa güvenli bölgelere kaçışmaya başladı.

Kaleiçi bölgesi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak'ta ise şiddetli rüzgar sonucu bir ağaç devrildi. Bu sırada kafede oturan 3 kişi, ağacın altında kalarak yaralandı. Kimliği belirlenemeylen 2'si hafif yaralı 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkartılırken, ihbarla birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. - ANTALYA

