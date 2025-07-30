Antalya'da Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonları: 2 Tutuklama

Antalya'da Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonları: 2 Tutuklama
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Antalya'da rüşvet suçundan 2 kişi tutuklanırken, kaçakçılıkla ilgili 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kaçak sigara ve gıda gibi birçok emtia ele geçirildi.

Antalya'da son bir haftada rüşvet suçundan 2 kişi tutuklanırken kaçakçılıktan gözaltına alınan 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son bir haftada rüşvet ve kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Rüşvet suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, bir olaya karıştığı belirtilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğeri hakkında ev hapsi kararı verildi.

"5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan 7 farklı olayda toplam 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde iş yeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda; 2 bin 820 paket kaçak sigara, 913 adet kaçak gıda, 114 adet kaçak elektronik sigara, 67 kilogram kaçak tütün, 46 adet kaçak emtia ve 4 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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