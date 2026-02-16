Haberler

Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu: 15 silah ele geçirildi

Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu: 15 silah ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla 15 ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 15 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Korkuteli ilçesinde 5 şüpheliye ait araç, ikamet ve eklentilerde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ile 10 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Evde eşiyle yakaladığı adamı öldüren başkomisere 10 yıl hapis cezası

Eşiyle yakaladığı adama kurşun yağdırdı! İşte başkomiserin ifadesi
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay