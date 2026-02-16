Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu: 15 silah ele geçirildi

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 15 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Korkuteli ilçesinde 5 şüpheliye ait araç, ikamet ve eklentilerde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörleri ile 10 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - ANTALYA