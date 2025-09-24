Haberler

Antalya'da Pompalı Tüfekle İki İş Yerine Saldırı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından 15 dakika arayla iki iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmadı, iş yeri sahibi sosyal medya üzerinden tartıştığı kişileri işaret ederek şikayetçi oldu.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kimliği belirsiz kapüşonlu bir kişi, 15 dakika arayla iki iş yerine pompalı tüfekle ateş etti.

Olayda yaralanan olmazken, saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi, daha önceden sosyal medya üzerinden tartışıp karakolluk olduğu kişilerin olabileceğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

Elmalı ilçesinde meydana gelen olayda, dün gece saatlerinde Ömer D.'ye ait Yeni Mahalle ve kardeşine ait Karyağdı Mahallesi'nde bulunan 2 iş yeri ile park halindeki aracı kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı olarak tabir edilen tüfekle kurşunlandı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan saldırı sırasında olay yerine otomobille gelen bir şahsın aracı yol ortasında durdurduktan sonra yanında getirdiği tüfek ile iş yerine ateş açtığı, ardından araca binerek uzaklaştığı görüldü. Yaklaşık 15 dakika sonra aynı aracın diğer iş yerinin önüne geldiği ve aynı şekilde ateş açtığı görüntülere yansıdı. 2 iş yeri ve araçta maddi hasar oluştu. Ömer D., güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte karakola giderek şikayetçi olurken, olayı kısa süre önce aralarında sosyal medyadan tartışıp karakolluk olduğu S.D. ve E.C.'nin gerçekleştirmiş olabileceğini ileri sürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
