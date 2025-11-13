Haberler

Antalya'da Polis Memuru, Eşi ve İki Çocuklarını Vurarak Öldürdü

Güncelleme:
Antalya'da bir polis memuru, eşi ve iki kızını beylik tabancasıyla vurarak öldürmekten tutuklandı. Olayın ardından aile yakınları cenazeleri morgdan alarak Çankırı'ya götürdü.

Antalya'da eşi ve iki kızını beylik tabancasıyla vurarak öldürmekten gözaltına alınan polis memuru, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Anne ve çocukların cenazeleri ise aileleri tarafından morgdan alınarak Çankırı'ya götürüldü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964. Sokak'taki iki katlı binanın birinci katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen silahla yaralama ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman girişinde oturur halde bulunan polis memuru M.G.'nin elindeki beylik tabancası meslektaşları tarafından alındı. Daireye giren ekipler, salonda M.G.'nin eşi Fatma Gıyar'ı (31), oturma odasında ise kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve çocukların cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazeler morgdan teslim alındı

Bugün morga gelen aile yakınları, Fatma Gıyar ve kızlarının cenazelerini teslim alarak, defnedilmek üzere memleketleri Çankırı'ya götürdü. Morg önünde bekleyen aile bireylerinin oldukça üzgün olduğu görüldü.

Gözaltına alınan polis memurunun ise emniyette ifade vermek istemediği ve susma hakkını kullandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.G., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "eş ve çocuğunu kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Varsak Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru M.G.'nin yılık izinde olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
