Antalya'da piyasa değeri 20 milyon olan 20 bin kaçak gözlük ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Alanya ilçesinde bir şahsa ait iş yerinde yapılan aramada, 20 bin adet kaçak gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu değerlendirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı