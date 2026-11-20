Antalya'da sigara isteyen gençler tarafından darbedilip çantası gasp edildikten sonra hayatını kaybeden paramedik Hamit Aras'ın annesi Şükriye Tavşan, 4 sanığın cezalandırılmasını istedi. Duruşma sonrası gözyaşları içinde konuşan acılı anne, "Evlendikten 7 yıl sonra Allah bana oğlumu verdi. Ben ancak 30 yıl annesi olabildim. Bir evladım vardı, bir daha anne olma şansım yok. Çocuğumun kıyafetlerini koklayarak uyuyorum. Bunları ömrüm boyunca affetmem" dedi.

Antalya'da 3 Mart 2025 tarihinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde, sahurdan döndüğü sırada kendisinden sigara isteyen 4 genç tarafından darbedilen ve çantası gasp edilen 30 yaşındaki paramedik Hamit Aras, kaldırılan hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüphelilerden Muhammet Emir K. ile Savaş İnceoğlulları tutuklanırken, İ.S. ve Gökhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aras'ın ölümüne ilişkin davanın 6'ncı duruşması, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, 4 sanığın yağma amacıyla kasten öldürme ve gece vakti birden fazla kişiyle birlikte yağma suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için karar duruşmasını ileri bir tarihe erteledi.

"Çocuğumu öldürenlerin en ağır cezayı almasını istiyorum"

Duruşmanın ardından açıklama yapan anne Şükriye Tavşan, oğlunu kaybetmesinin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtiğini belirterek, "Benim çocuğum vefat edeli 2 yıl olacak. Çocuğumu öldürenlerin en ağır cezayı almasını istiyorum. Müebbet hapis istiyorum, hapishanede çürüsünler. Ben nasıl acı çekiyorsam onların aileleri de ömür boyu bu acıyı çeksin. Bu çocukları asla affetmem. Sonuna kadar davanın arkasındayım. Oğlumu geri getirsinler. Oğlumun intikamının alınmasını, bunların en ağır cezaları çekmesini istiyorum" dedi.

"Çocuğumun kıyafetlerini koklayarak uyuyorum"

Oğlunun yokluğuna alışamadığını anlatan Tavşan, "Ben çocuğumun kıyafetlerini koklayarak uyuyorum. Evimin her yerinde fotoğrafları var. Antalya'da arkadaşlarını görünce gözüm oğlumu aradı. Halası bana bir fotoğrafını verdi. O fotoğrafı eve getirip koydum, bir iki saat gözyaşı döktüm. Ben gözyaşları içinde yaşıyorum. Evlendikten 7 yıl sonra Allah bana oğlumu verdi. Ben ancak 30 yıl annesi olabildim. Bir daha anne olma şansım yok, zaten tek evladımdı. Oğlumdan 2 ay önce babasını da kaybettim. Ben acılarla yaşıyorum. Bu acı ömrüm boyunca sürecek. Ancak kara toprağa girdiğimde oğlumun acısını unutabilirim. Bunları ömrüm boyunca affetmem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı