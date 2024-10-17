Antalya'da Palmiye Ağaçlarına Sıçrayan Yangın Korkuttu

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir iş yerinden palmiye ağaçlarına sıçrayan yangın korkuttu. Rüzgarın hızıyla yayılan yangın konutlara ve otellere sıçramadan söndürüldü.

Göynük Mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerlerinin bulunduğu binaların arka kısmında başladığı belirtilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kaldırımlarda bulunan palmiye ağaçlarına sıçradı. Yangında üst katları metruk, alt katlarında ise giyim mağazalarının bulunduğu çarşı etkilendi. Çarşının çatı katına palmiye ağaçlarından sıçrayan kıvılcımlar yüzünden başlayan yangın, itfaiyenin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, dükkanların önünde biriken esnaf ve vatandaşlar söndürme çalışmalarını endişe ile izledi. - ANTALYA