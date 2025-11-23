Haberler

Antalya'da Otomobil Yayaya Çarptı, Durumu Ağır

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya otomobil çarptı. Kazada başını asfalta vuran yaya ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza; Manavgat ilçesi Hisar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A.'nın kullandığı 07 MAK 64 plakalı otomobil havuzlu kavşağa 50 metre mesafede, yolun karşısına geçmekte olan Latif K. isimli yayaya çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yaralanan yayanın yardımına koşarken, durumurn 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle düşen ve başını asfalta vuran Latif K., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken. kazada yaralanan Latif K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
