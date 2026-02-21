Haberler

Otomobil ile çarpışan motosikletli metrelerce savruldu

Manavgat'ta meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya Caddesi istikametinden gelip Mithatpaşa Caddesi yönüne seyir halinde olan Hasan G. idaresindeki 07 ALB 343 plakalı otomobil, 4606 sokak kontrolsüz kavşağına geldiği sırada, aynı sokaktan caddeye çıkan Tuncay U. yönetimindeki 21 AGP 490 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, sokaktan çıktığı görülen motosikletin otomobille çarpışmasının ardından savrulduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Tuncay U. yaralanırken, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

