Antalya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Kaza, dün akşam saat 20.10 sıralarında Yeni Mahalle Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Büyükakça Caddesi yönüne seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 07 E 4929 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Ö.'nün kullandığı 07 UT 758 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ö. ayağından hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ö., hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Otomobil sürücüsü M.Y.'ye yapılan alkol testinde sürücünün 50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. M.Y.'nin ehliyetine geçici süreli el konulurken, taraflar ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA