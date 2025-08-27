Antalya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa'da meydana gelen kazada, alkollü otomobil sürücüsünün motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Kaza, dün akşam saat 20.10 sıralarında Yeni Mahalle Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Büyükakça Caddesi yönüne seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 07 E 4929 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Ö.'nün kullandığı 07 UT 758 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.Ö. ayağından hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ö., hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Otomobil sürücüsü M.Y.'ye yapılan alkol testinde sürücünün 50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. M.Y.'nin ehliyetine geçici süreli el konulurken, taraflar ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jose Mourinho Hamdi Akın'ı rezil etti

Jose Mourinho Hamdi Akın'ı rezil etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım

Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.