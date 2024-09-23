Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Otomobil Kazası: Sürücü Telefonsuz Geçiremedi

Antalya'da Otomobil Kazası: Sürücü Telefonsuz Geçiremedi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü Abdulbaki Bayındır yoldan çıkarak bariyerlere çarptı ve otomobili ters döndü. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. İlginç bir detay olarak, Bayındır'ın kazadan sonra elindeki üç telefonu bırakmaması dikkat çekti.

Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarpıp, refüjde ters döndü. Yaralanan sürücüyü sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri çıkarılırken, elindeki 3 telefonu bırakmaması dikkat çekti.

Kaza, Serik ilçesi Antalya, Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Abdulbaki Bayındır'ın kullandığı 06 CSH 73 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı ve çarpmanın etkisiyle araç ters döndü. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı otomobilin içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, Bayındır, sakinliğini koruyarak telefonla araç içerinde vakit geçirdi. Ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulbaki Bayındır'ı ambulans ile hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bayındır Otomobil antalya 3-sayfa İtfaiye Olaylar Ulaşım Yaşam Kaza

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 400'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 400'den fazla yaralı

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asım Pars neden intihar etti? Asım Pars kimdir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 23 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman? ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar ve Recep ayı başlangıcı ne zaman 2025? Şeyda Yılmaz neden öldü? Şehit Polis Şeyda Yılmaz kim öldür ve nasıl vefat etti? Galatasaray- PAOK maçı ne zaman? Galatasaray- PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Az önce deprem mi oldu? 23 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 23 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler! Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? Engelli çobanı öldüresiye dövdüler! Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE)
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });