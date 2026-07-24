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Gazipaşa’da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Gazipaşa’da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi istikametinden gelerek anayola çıkan ve Anamur istikametine dönmek isteyen Kerim Ş. (26) idaresindeki 07 BTF 330 plakalı motosiklete, Alanya istikametinden Anamur yönüne seyir halinde olan ve iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen 07 AEY 154 plakalı otomobil çarptı.

Kazada metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Kerim Ş. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsünün aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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