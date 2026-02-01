Haberler

Antalya'da devrilen otobüste Eskişehir'den de yolcular vardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'den Antalya'ya giden yolcu otobüsü kaza yaptı. Bariyerleri aşarak devrilen otobüste 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kazada ölü ve yaralıların yakınları endişe içinde.

Antalya'da kaza sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişi yaralandığı otobüse Eskişehir'den binen 1'i kadın 9 yolcu olduğu öğrenildi.

Tekirdağ (Kapaklı) - Antalya (Alanya) seferini yapmakta olan Eskişehir merkezli firmaya ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, bu sabah saat 10.39 sıralarında bariyerleri aşıp yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. Yaşanan kaza sonucunda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu toplam 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, otobüs dün saat 02.00'da Eskişehir Otobüs Terminali'nden 1'i kadın toplam 9 yolcu aldı. Eskişehir'den kalktıktan sonra sırayla Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta'dan geçen otobüsün Antalya'ya giderken kaza yaptığı belirtildi. Otobüsü kullanan İzzet Karaağaç isimli şoförün ise Kütahyalı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, halen haber alınamayan şoförün, kimlikleri açıklanmayan ölü ve yaralıların yakınları endişe yaşadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"