Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 26 yaralı

Antalya-Isparta karayolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Antalya'da yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Antalya-Isparta karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Antalya girişi Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi kuzey çevreyolundaki kavşakta virajı alamayarak devrilip, ardından şarampolü düştü. Kazada otobüste bulunan 8 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yaptığı açıklamada, "Antalya Döşemealtı ilçesi Kömürcüler kavşağı kuzey çevreyolunda bu kavşakta virajı alamıyor ve devriliyor. Malesef 8 vatandaşımız vefat etti, 26 vatandaşımız yaralı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - ANTALYA

