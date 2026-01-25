Haberler

Dün giriş yaptığı apart otel odasında ölü bulundu

Dün giriş yaptığı apart otel odasında ölü bulundu
Güncelleme:
Antalya'da bir otelde konaklayan 30 yaşındaki Elvan K., odasında ölü olarak bulundu. Temizlik görevlisi tarafından fark edilen ölüm olayı sonrası, avucunda bir şırınga bulunduğu belirtildi. Olayın kesin nedeni için adli tıp incelemesi yapılacak.

Antalya'da otele dün giriş yapan 30 yaşındaki adam, otelin odasında ölü olarak bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir otele dün öğlen saatlerinde giriş yapan Elvan K.'nin (30) kaldığı odaya giren temizlik görevlisi, şahsı yatakta uzanır vaziyette gördü. İlk başta uyuduğu düşünülen Elvan K. temizlik görevlisinin kendisini uyandırma çabalarına yanıt vermeyince olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Avucunda şırınga bulundu

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Avucunda bir şırınga olduğu öğrenilen Elvan K.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı - ANTALYA

