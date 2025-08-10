Antalya'da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde başlayan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi Bucakyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede arazideki kuru otlar ve çalılık alana yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 5 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri ve 2 su ikmal aracının yanı sıra mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının elektrik trafosundan çıkmış olabileceği değerlendirilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA