Antalya'da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangının elektrik trafosundan çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde başlayan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi Bucakyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede arazideki kuru otlar ve çalılık alana yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 5 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri ve 2 su ikmal aracının yanı sıra mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının elektrik trafosundan çıkmış olabileceği değerlendirilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu genç yaşta hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.