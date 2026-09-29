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Antalya'da ormanlık alanda kaybolan 2 Rus turist AFAD dronuyla bulundu

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Antalya'da ormanlık alanda kaybolan 2 Rus turist AFAD dronuyla bulundu
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Antalya'da yürüyüş için çıktıkları ormanlık alanda yollarını kaybeden 2 Rus turist, AFAD'ın termal kameralı dronla yaklaşık 3 saat süren araması sonucu bulundu. Üşüyen turistlere kıyafet verildi, sağlık sorunu olmayan turistler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Antalya'da yürüyüş için çıktıkları ormanlık alanda yollarını kaybeden 2 Rus turist AFAD ekiplerinin termal kameralı dron yardımıyla yaptığı arama çalışması sonucu bulundu

Dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesinde meydana gelen olayda, Antalya'ya tatil için gelen Rus vatandaşı Serge E. (26) ve kız arkadaşı Alexandra E. I. (24) yürüyüş yapmak amacıyla bölgedeki ormanlık alana girdi. Havanın kararması ile yollarını kaybeden ve ormanlık alan içerisinde kaybolan 2 turist 112 acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Termal kameralı ve gece görüş özellikli dron yardımıyla bölgede arama çalışması yapan AFAD ekipleri 2 turistin izine ulaşmayı başardı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmasının sonunda ekipler Serge E. ve Alexandra E. I'ya ulaşmayı başardı. Üşüdükleri gözlenen 2 turiste ekipler ısınmaları için yanlarında bulunan kıyafetlerden verdi. Her hangi bir sağlık sorunları bulunmadığı öğrenilen 2 turist olayla ilgili ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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