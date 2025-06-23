Antalya'da Orman Yangını 2 Saate Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Orman Yangını 2 Saate Kontrol Altına Alındı
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Serik ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın, çam ağaçları ve nar bahçelerine zarar verdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, Yeşilyurt Mahallesi Araplar mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangını söndürmek için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 8 arazöz ile yangına müdahale ederken 1 helikopter de havadan destek verdi. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında çam ağaçları ile nar bahçesi alevlerden etkilendi.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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