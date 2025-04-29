Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
İşte Ümit Özdağ'ın aylar sonraki ilk görüntüsü

Hakim karşısına çıktı! İşte Ümit Özdağ'ın aylar sonraki ilk görüntüsü

Antalya'da Orman Görevlilerine Rüşvet Operasyonu

Antalya'da Orman Görevlilerine Rüşvet Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da orman arazisinin işgali olayına müdahale etmemek için rüşvet talep eden iki orman görevlisi, suçüstü yakalandı. Şüpheliler, E.T. isimli şahıstan 100 bin lira rüşvet alırken gözaltına alındı ve tutuklandı.

Orman arazisini işgal edene ceza yazmamak için 100 bin liralık rüşvete suç üstü

Antalya'da rüşvet suçundan 2 orman görevlisi tutuklandı

Şüpheliler orman arazisinin işgaliyle ilgili işlem yapmamak karşılığında E.T. isimli şahıstan 100 bin lira alırken suçüstü yakalandı

ANTALYA - Antalya'da orman muhafaza memurları, orman arazisini işgal eden şahsa ceza yazmamak için 100 bin lira rüşvet isterken suçüstü yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "rüşvet" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan orman muhafaza memurları H.Ş. ve V.C.Y., Serik ilçesindeki bir orman arazisinin işgaliyle ilgili işlem yapmamak karşılığında E.T. isimli şahıstan 100 bin Türk Lirası rüşvet talep etti.

100 bin lira ile birlikte suçüstü yakalandılar

Durumun emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, Kepez ilçesinde belirlenen buluşma noktasına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda H.Ş. ve V.C.Y. isimli kamu görevlileri, suç unsuru olan 100 bin lira ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.