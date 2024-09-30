Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Öldürülen Genç Yalova'da Defnedildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da ev arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Tolga Taşkınel, memleketi Yalova'da toprağa verildi. Geride 1,5 yaşındaki kızı ve eşini bırakan genç adamın cenaze töreni gözyaşları içerisinde gerçekleşti.

Antalya'da ev arkadaşı tarafından öldürülen genç Yalova'da toprağa verildi

YALOVA - Antalya'da tartıştığı ev arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Tolga Taşkınel memleketi Yalova'da toprağa verildi. Genç adam geride gözü yaşlı anne, eş ve 1,5 yaşındaki bebeğini bıraktı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı ev arkadaşı Süleyman Ege Sevil tarafından bıçaklanarak öldürülen Tolga Taşkınel'in cenazesi Yalova'nın Çınarcık ilçesine getirildi. Çınarcık Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taşkınel'in naaşı Çınarcık İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1,5 yaşında Açelya isimli bir kız çocuğu sahibi olan Taşkınel'in eşi Esma Taşkınel ve annesi Ayşe Yaman, akrabaları cenazede taziyeleri kabul etti. Cenazede gözyaşlarına boğulan aile güçlükle teskin edildi. Tolga Taşkınel'in Antalya'da çalışmak için gittiği öğrenildi.

Antalya'da Öldürülen Genç Yalova'da Defnedildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa

Yerel Haberler 3-sayfa Antalya Yalova Yaşam

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Serhat'ın ayağına sıkanlar için karar verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ön lisans branş bazında sıralama öğrenme ekranı (TIKLAYINIZ) CANLI maç izle! (KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Beşiktaş maçı nereden izlenir? Van uçuşlar iptal mi? Van Ferit Melen Havalimanı yangın söndü mü? Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir? Akbank hesaplardan para mı çekildi? Akbank "izinsiz kredi ve para transferi" açıklaması! AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci kaç yaşında, nereli? Ahmet Zenbilci hesabını neden kapattı? 1 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Yengeç, İkizler, Boğa burcu yorumu! 1 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ahmet Zenbilci oğlu kimdir, Ahmet Zenbilci oğlu ne yaptı? Ahu Tuğba ne zaman öldü? Ahu Tuğba neden, nasıl öldü? Ahmet Zenbilci neden istifa etti? AK Parti Ahmet Zenbilci kimdir? TEKNOFEST KAYIT EKRANI! Teknofest ne zaman başlıyor? Teknofest'e nasıl gidilir, kayıt nasıl yapılır?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });