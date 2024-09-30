Antalya'da Öldürülen Genç Yalova'da Defnedildi

Antalya'da ev arkadaşı tarafından öldürülen genç Yalova'da toprağa verildi

YALOVA - Antalya'da tartıştığı ev arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Tolga Taşkınel memleketi Yalova'da toprağa verildi. Genç adam geride gözü yaşlı anne, eş ve 1,5 yaşındaki bebeğini bıraktı.

Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı ev arkadaşı Süleyman Ege Sevil tarafından bıçaklanarak öldürülen Tolga Taşkınel'in cenazesi Yalova'nın Çınarcık ilçesine getirildi. Çınarcık Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taşkınel'in naaşı Çınarcık İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1,5 yaşında Açelya isimli bir kız çocuğu sahibi olan Taşkınel'in eşi Esma Taşkınel ve annesi Ayşe Yaman, akrabaları cenazede taziyeleri kabul etti. Cenazede gözyaşlarına boğulan aile güçlükle teskin edildi. Tolga Taşkınel'in Antalya'da çalışmak için gittiği öğrenildi.