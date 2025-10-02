Haberler

Öğrenci servisi altında kalan küçük kız ağır yaralandı


Antalya'nın Serik ilçesinde bir okul servis minibüsünün çarptığı 9 yaşındaki Aslı Ela Y. ağır yaralandı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kaza sonrası minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, okul servis minibüsünün çarptığı 3.sınıf öğrencisi ağır yaralandı. Küçük kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Serik'in Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. A. idaresindeki 07 C 82085 plakalı otel servis minibüsü, yol kenarında bisikletiyle çöp dökmeye giden annesini bekleyen 9 yaşındaki Aslı Ela Y.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisiklet ve küçük kız aracın altında kaldı.
Çevredeki vatandaşların yardıma koşmasıyla birlikte olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslı Ela Y., burada yapılan müdahalenin ardından durumunun ciddiyetini koruması üzerine Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
