Nostalji tramvayında yangın: Esnafın dikkati tramvayı kül olmaktan kurtardı

Antalya'da seyir halindeki nostalji tramvayın üst kısmında çıkan yangın esnafın dikkati sayesinde fark edildi. Vatmanın uyarılmasıyla durdurulan tramvaydaki yangın, esnafın getirdiği 6 yangın tüpüyle anca söndürülebildi.

Yangın saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Nostalji Tramvay'ı Kaleiçi durağını geçtikten sonra üst kısmından bir anda alev almaya başladı. Durumu fark eden çevredeki esnafların uyarısıyla vatman tramvayı durdurdu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilirken, esnaflar alevleri söndürmek için yangın tüpleriyle yardıma koştu.

6 yangın tüpüyle söndü

Tramvayın üst kısmındaki katener sisteminden akım alan noktaya yakın noktada çıkan yangın, 6 yangın tüpünün boşaltılmasıyla anca söndürülebildi. Bir süre sonra belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sonrası tramvay seferleri bir süre durduruldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

"Vatandaşlık görevimizi yaptık"

Yangın tüpü veren esnaftan Halil Haktanır, "Tepeden dumanların çıktığını görünce, tramvaydaki görevli arkadaşlara durumu ilettim. Hemen yangın tüpü ve merdivenlerle vatandaşlık görevimizi yaptık. Yangın çıkan kısımda yolcu yoktu ama sanırım ön tarafta birkaç yolcu vardı, onlar da hemen indi" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı