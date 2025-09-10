Antalya'da Narkotik Operasyonlarında 193 Şüpheli Yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yürüttüğü narkotik operasyonlarında 193 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan 19 olayda, 34 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı.

'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçundan 135 olayda 140 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 19 şahıs yakalanırken, 17'si cezaevine teslim edildi. Eğitim faaliyetleri dahilinde ise 374 kişiye bilgilendirme eğitimi verildi. Operasyonlarda, 131 bin 91 adet sentetik ecza, 6 kilo 831 gram esrar, 121 gram metamfetamin, 233 adet yaklaşık 97 bin 278 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 5 gram kokain, 3 gram eroin, 1 hassas terazi, 6 ateşli silah, 36 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası ele geçirildi. - ANTALYA