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Antalya'da müstakil evde yalnız yaşayan adamın oğlu tarafından ölü bulundu

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Antalya'nın Kepez ilçesinde müstakil evde yalnız yaşayan 59 yaşındaki adamın oğlu, babasının yatağında cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da müstakil evde yalnız yaşayan 59 yaşındaki adamın oğlu tarafından yatağında cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez İlçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; müstakil evde tek başına yaşayan Mustafa İşlek (59)'e oğlu Ali İşlek dün akşam geç saatlerde yemek getirdi. Babasının uyuduğunu düşünen genç adam diğer odaya geçerek uyudu. Sabah uyandığında ise babasının yemeğini yemediğini fark edince kontrol etmek istedi. Babasının yatağında hareketsiz bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen İşlek'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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