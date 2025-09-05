Haberler

Antalya'da Motosikletli Polis Ekiplerinden Başarılı Operasyon

Antalya'da Motosikletli Polis Ekiplerinden Başarılı Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Motosikletli Polis Timleri (Yunus), bir haftada 56 aranan şahıs ve 29 uyuşturucu şüphelisi yakaladı. Çalışmalarda 21 ateşli silah ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Antalya'da Motosikletli Polis Timleri (Yunus), son bir haftada gerçekleştirdikleri çalışmalarda 56 aranan şahıs ve 29 uyuşturucu şüphelisi başta olmak üzere çok sayıda kişiyi yakaladı, silah ve uyuşturucu ele geçirdi.

Antalya'nın huzur ve güvenliğinin devamı amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri) tarafından son 1 haftada geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Çalışmalarda 56 aranan şahıs, 1 hırsızlık şüphelisi, 1 kapkaç şüphelisi ve 29 uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak/ticaretini yapmak suçundan şüpheli yakalandı. Yapılan yakalamalar sonucunda; 21 adet ateşli silah, 2 adet çalıntı motosiklet, 8 bin 100 adet sentetik kannabinoid (A4) maddesi ile bir miktar esrar, kokain ve metamfetamin ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kendi işini kuran gencin mesajı gündem oldu! İşte kazandığı para

Kendi işini kuran gencin mesajı gündem oldu! İşte kazandığı para
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüngür hüngür ağladı! Messi'den duygusal veda

Hüngür hüngür ağladı! Messi'den duygusal veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.