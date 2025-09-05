Antalya'da Motosikletli Polis Ekiplerinden Başarılı Operasyon

Antalya'da Motosikletli Polis Timleri (Yunus), son bir haftada gerçekleştirdikleri çalışmalarda 56 aranan şahıs ve 29 uyuşturucu şüphelisi başta olmak üzere çok sayıda kişiyi yakaladı, silah ve uyuşturucu ele geçirdi.

Antalya'nın huzur ve güvenliğinin devamı amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri) tarafından son 1 haftada geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Çalışmalarda 56 aranan şahıs, 1 hırsızlık şüphelisi, 1 kapkaç şüphelisi ve 29 uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak/ticaretini yapmak suçundan şüpheli yakalandı. Yapılan yakalamalar sonucunda; 21 adet ateşli silah, 2 adet çalıntı motosiklet, 8 bin 100 adet sentetik kannabinoid (A4) maddesi ile bir miktar esrar, kokain ve metamfetamin ele geçirildi. - ANTALYA