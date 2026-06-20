Haberler

Motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada

Motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, sokak kesişiminde otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan sürücü, kask ve diğer ekipmanları sayesinde hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da sokak kesişiminde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M.V'nin kullandığı 07CBF 957 plakalı motosiklet, sokak kesişimine geldiğinde E.A.'nın kullandığı 20 AY 703 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücü farklı yönlere savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün ekipmanı sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi. Motosiklet sürücüsü E.M.V., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde E.M.V.'nin motosikleti ile seyir halindeyken sokak kesişiminde kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarptığı ve aracın üzerinden takla atarak savrulduğu anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler: Utanç duyuyoruz

Surat ifadesi her şeyi anlatıyor! Arda maç sonunda patladı
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı

İstanbul'un göbeğinde füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
Otobüste sigara görüntülerine 21 bin liralık ceza

Otobüsteki skandal görüntü cezasız kalmadı

Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı

Olay fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı

Belgesindeki tek detay hayalini erteledi! 4 yıllık emeği kapıda kaldı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı

Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı