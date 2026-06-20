Motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada

Antalya'da sokak kesişiminde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M.V'nin kullandığı 07CBF 957 plakalı motosiklet, sokak kesişimine geldiğinde E.A.'nın kullandığı 20 AY 703 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücü farklı yönlere savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün ekipmanı sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi. Motosiklet sürücüsü E.M.V., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde E.M.V.'nin motosikleti ile seyir halindeyken sokak kesişiminde kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarptığı ve aracın üzerinden takla atarak savrulduğu anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı