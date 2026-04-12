Otomobille motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında: 1 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasın saniye saniye yansıdı

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki plaka ve sürücüsü öğrenilemeyenmotosiklet kontrolsüz kavşağa geldiği sırada ara sokağa dönmek isteyen plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yola savrulan ve kazayı yaralı olarak atlatan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün otomobille çarpışması ve yola savrularak çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı