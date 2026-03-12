Kamyonetle çarpışan motosikletli yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı istikametinden deniz istikametine seyir halinde olan Levent K. idaresindeki 07 CFB 795 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve Prof. Dr. Türkan Saylan Sokak'a dönmek isteyen Çağlar Ç. yönetimindeki 07 UN 126 plakalı kamyonetle çapıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Levent K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı