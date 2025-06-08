Antalya'da Motosiklet Minibüse Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı

Antalya'da Motosiklet Minibüse Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin minibüse çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerinde müdahalede bulunan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza ; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Çağatay Kavak'ın kullandığı 07 BJE 225 plakalı motosiklet, Sülek Mahallesi kavşağında Tayfun Yiğit'in kullandığı 06 GB 8760 plakalı minibüse çarptı.

Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Çağatay Kavak'ın, hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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