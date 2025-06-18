Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazanın ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Akseki-Manavgat d 695 karayolu Manayıt mevkiinde meydana geldi. Hasan Büyüksaraç sevk ve idaresindeki 07 BGR 943 plaka sayılı motosikleti ile Akseki istikametinden Manavgat istikametine doğru seyir halindeyken Manayıt mevkiine geldiği esnada, virajı alamayıp yolun sağ banket kısmına yan yattı. Kazada motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yoldan geçenler tarafından yapılarak ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık, Akseki Bölge Trafik ve Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akseki devlet hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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