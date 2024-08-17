Üye Girişi
Haberler

Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir motosiklet, otomobille çarpıştı ve sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün ölüme gittiği anlar kask kamerasında

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza anı arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ticari taksiye çarpan motosikletin sürücüsü Mert Yücel (23), hayatını kaybetti. Kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, bu sabah saat 08.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Mert Yücel'in idaresindeki 07 BPT 509 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmak isteyen Hasan D.'nin kullandığı 07 AYP 429 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontroller de motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ticari takside bulunan sürücü ve yabancı uyruklu 3 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Yücel'in cansız bedeni savcılık ve jandarmanın yaptığı incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ölüm anı kamerada

Kaza anı, yanında seyir halinde olan başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde diğer motosiklet sürücüsünün yanından geçen motosiklet sürücüsünün taksiye çarparak yola savrulduğu anlar kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Antalya 3-sayfa Alanya 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Milan Torino maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Milan Torino ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title