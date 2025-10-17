Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kökez Mahallesi'nde Ayşe G. (48) yönetimindeki 07 YD 679 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın etkisiyle yolda sürüklenen sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin seyir anında bir anda devrildiği ve hemen yanından bir aracın geçtiği yer alırken, çevredekilerin de yardıma koştuğu görüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA