Antalya'da Motosiklet Kazası: Kask Hayat Kurtardı

Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında kafasını yol kenarındaki reklam panosuna çarpan motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Abdullah A.'nın kullandığı 07 AAR 305 plakalı motosiklet 1017 sokak kavşağına geldiğinde, önünde yavaşlayan otomobillerin sağından geçmek istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan motosiklet sürücüsü kaldırımda bulunan dondurma külahı şeklindeki reklam panosuna çarptı.

Kaskı sayesinde ölümdün döndü

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada başını reklam panosuna çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, bir vatandaşın elindeki havluyla yarasına müdahalede bulunduğu görüldü. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA