Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: Emekli Komutan Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: Emekli Komutan Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa ilçesinde motosikletiyle bariyerlere çarpan 49 yaşındaki emekli karakol komutanı Hakan Ünal, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, motosikletiyle bariyerlere çarpan emekli karakol komutanı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan 49 yaşındaki Hakan Ünal, 07 EBK 73 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Ünal'ın kullandığı motosiklet önce çelik bariyerlere, ardından trafik işaret levhasına çarptı. Meydana gelen feci kazada motosiklet sürücüsü Hakan Ünal, ağır yalandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Hakan Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ünal'ın, emekli eski Alanya Konaklı Jandarma Karakol Komutanı olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hakan Ünal Motosiklet Güvenlik Gazipaşa antalya 3-sayfa Sağlık Kaza

DEM Parti, Öcalan hamlesiyle Bahçeli'nin elini havada bırakacak

Bahçeli'nin eli havada kalacak

 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var

2 öğrencinin 17 hocası var

 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu

Tepki çeken açılışa skandal savunma
Yüksek limitli kredi kartlarına katkı payı haberleri sonrası limit düşürme talepleri patladı

İnsanlar limitleri düşürmek için kuyruğa girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.