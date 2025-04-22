Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Emek Mahallesi'nde meydana geldi ve güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Emek Mahallesi Barbaros Bulvarı 2859 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi Güven Caddesi yönünde seyreden Kadir S.'nin kullandığı 07 GLN 41 plakalı motosiklet kavşakta Ayhan Gökmen'in kullandığı 07 ZD 625 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Kadir S. yaralandı.
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada yaralı motosikletli 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa