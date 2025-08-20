Antalya'da Motosiklet Kazası: Alkollü Sürücü Ağır Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Alkollü olduğu anlaşılan sürücüye 50 bin TL ceza kesildi.

Kaza, 21.45 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan 07 HOH 55 dorse, 07 ERD 55 çekici plakalı tırın sürücüsü H.A., aracını emniyet şeridine park edip, ihtiyacını gidermek için yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna gitti. Bu sırada aynı yönde seyreden M.E.E.(16) idaresindeki 07 BAT 947 plakalı motosiklet, tıra arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada kontrolden geçirilen M.E.E., ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan sürücü belgesi olmadığı tespit edilen ve hastanede yapılan testlerde 0.79 promil alkollü olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsüne 50 bin TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
