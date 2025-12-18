Haberler

Kavşak sisteminde çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

Kavşak sisteminde çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki sürücü yaralandı. Kavşak sisteminde çarpışan motosikletlerin sürücüleri, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da kavşak sisteminde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Osman F.D.'nin kullandığı 07 BVJ 310 plakalı motosiklet ile İsmail B.Ç.'nin kullandığı 07 CET 453 plakalı motosiklet kavşak sisteminde çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 2 motosikletli yola savrulurken sürücülerin yarımına çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler yetişti.

2 motosikletli yaralandı

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Osman F.D. ile İsmail B.Ç. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, taralı sürücülerde Osman F.D.'nin bilincinin kapalı ve ağır yaralı olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular için son gün

Milyonları ev sahibi yapacak projede başvurular için son gün
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Mauro Icardi'ye sürpriz talip

Teknik direktör "Gelsin" dedi! Icardi'ye sürpriz talip
Kenan Yıldız, Juventus'ta kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi

Kenan'a büyük onur
title