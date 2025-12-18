Kavşak sisteminde çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

Antalya'da kavşak sisteminde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Osman F.D.'nin kullandığı 07 BVJ 310 plakalı motosiklet ile İsmail B.Ç.'nin kullandığı 07 CET 453 plakalı motosiklet kavşak sisteminde çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 2 motosikletli yola savrulurken sürücülerin yarımına çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler yetişti.

2 motosikletli yaralandı

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Osman F.D. ile İsmail B.Ç. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, taralı sürücülerde Osman F.D.'nin bilincinin kapalı ve ağır yaralı olduğu öğrenildi. - ANTALYA