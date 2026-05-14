Antalya'da göz göre göre kaza kameraya yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin hafif şekilde çarptığı motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda dönüş yapmak isteyen M.A. idaresindeki 07 BME 653 plakalı motosiklete, aynı istikamette seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki 07 FTE 18 plakalı otomobil, sol ön kısmıyla hafif şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. M.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. - ANTALYA

