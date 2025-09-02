Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Antalya'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, otomobilin yayaya yol vermek isteyen motosikletliye çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, D-400 Karayolu'nda meydana geldi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Beyobası Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Kahyalar Mahallesi yönüne seyreden Ş.T.'nin kullandığı 07 APA 25 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden ve yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya yol veren M.Y. idaresindeki 07 BVK 341 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten asfalt zemine düşen sürücü M.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan, yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda 3 saat arayla iki kez kaza meydana geldi. - ANTALYA

